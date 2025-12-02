Un adolescente estranguló a un niño de 10 y se entregó

Un niño de 10 años fue asesinado en una vivienda de la ciudad de San Miguel de Tucumán y un adolescente de 16 se entregó a la Policía.

El menor residía en el domicilio de un tío abuelo, de 65 años, junto a sus dos hermanos de 6 y 15.

El domingo, el presunto autor del homicidio se quedó a dormir en la finca como lo hacía de manera habitual, al tiempo que este lunes por la mañana llamó al 911 para alertar sobre la muerte y habría indicado que falleció como consecuencia de un estrangulamiento.

Luego, desapareció y no hubo noticias de su paradero hasta que se entregó voluntariamente. Los oficiales, por su parte, concurrieron a la casa, ingresaron y hallaron sin vida a la víctima, mientras que sus familiares despertaron.

Peritos de la Policía Científica realizaban análisis de rigor en la escena y el implicado se encuentra en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) a la espera del futuro de su situación procesal.