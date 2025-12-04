Accidente entre moto robada y un automóvil deja un menor herido

Un accidente entre una motocicleta y un automóvil registrado en la zona de Plaza Moreno terminó con un menor de edad hospitalizado y una serie de intervenciones policiales y sanitarias. Tras el choque, se confirmó que la moto contaba con pedido de secuestro por robo.

En el lugar se identificó como presunto ocupante de la moto a un adolescente de 15 años, mientras que otro menor se dio a la fuga. Minutos después, un hombre se acercó a los efectivos para manifestar que había trasladado al joven que escapó.

El operativo contó con un operativo policial. También actuó una unidad del SAME dirigida por la Dra. Luchetti, que trasladó al menor herido al Hospital San Martín. Para preservar la escena, se realizó un corte preventivo en la intersección de 23 y 49, a la espera de la llegada de los peritos.