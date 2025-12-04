Chocó contra un poste de luz en La Loma y pelea por su vida

Un hombre de 51 años pelea por su vida luego de haber sufrido en las últimas horas un accidente de tránsito en el barrio de La Loma, informaron ayer fuentes policiales y judiciales.

El suceso tuvo lugar en horas de la tarde del miércoles en la esquina de diagonal 73 y calle 28, cuando el conductor de un Renault Megane Coupe perdió el control del mismo e impactó contra un poste de luz de la rambla. A raíz del impacto, salió despedido y terminó sobre la calzada.

Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó al personal de la fuerza y poco después se hizo presente un patrullero y una ambulancia. Los galenos descubrieron que el damnificado poseía una respiración precaria, por lo que le practicaron tareas de reanimación. Estuvieron haciéndole las maniobras de RCP durante media hora, hasta que el hombre recuperó el pulso y fue trasladado de emergencia y en estado crítico hasta el Hospital San Roque de Gonnet.

Allí fue atendido por los médicos de la guardia y, ya estabilizado, quedó alojado en una habitación en estado reservado.

Pericias

Por estos momentos, los investigadores de la comisaría Cuarta, con jurisdicción en la zona, y de la Unidad Funcional de Instrucción en turno número 10 en turno de delitos culposos analizan lo sucedido, mientras que se abrió una causa caratulada como “lesiones por accidente”.

Se ordenaron pericias en la zona del suceso vial, para tratar de determinar cómo sucedió el accidente, y de acuerdo a los voceros que dialogaron con Trama Urbana la principal hipótesis es que el hombre se infartó al volante y terminó colisionando contra el poste. Ahora resta establecer los motivos por los cuales salió despedido del habitáculo y culminó en la calle.