Golpean a una embarazada en Los Hornos

El hecho ocurrió en 60 y 155, localidad de Los Hornos, donde se registró el ataque de un sujeto hacia una mujer embarazada en plena vía pública; de inmediato, agentes de la Secretaría de Seguridad acudieron al lugar y asistieron a la víctima.

Las agentes observaron a un hombre golpeando a la mujer, quien informó que estaba embarazada. Ante esa situación, el equipo intervino para separarla del agresor y resguardar su integridad. Durante el procedimiento, el atacante golpeó a una agente y luego escapó en moto sin poder ser identificado en ese momento.

La víctima y la agente lesionada recibieron atención del SAME antes de que la mujer fuera acompañada a la comisaría Tercera para radicar la denuncia penal. La Justicia trabaja ahora en identificar al agresor y avanzar con las medidas correspondientes.