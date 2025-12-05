Caso Dalmasso: admitieron el jury por unanimidad contra los tres fiscales

El Jurado de Enjuiciamiento admitió por unanimidad los pedidos de jury contra los fiscales Javier Di Santo, Luis Pizarro y Daniel Miralles que investigaron el crimen de Nora Dalmasso.

Mariángeles Mussolini, la abogada de Facundo Macarrón, remarcó que los delitos son mal desempeño y negligencia grave. “Estamos muy conformes con este avance”, manifestó la letrada tras el fallo dictaminado este jueves en la provincia de Córdoba.

En este sentido, la representante legal de uno de los hijos de la empresaria y Marcelo Macarrón indicó que “el fiscal tiene 30 días para formular las acusaciones o puede presentar un informe si considera que no debe hacerse” .

El proceso comenzaría en marzo o abril de 2026 a raíz de que deben transcurrir cuatro meses desde la aceptación de los recursos de juicio político.

Di Santo es el fiscal que ordenó las detenciones del pintor Gastón Zárate, más conocido como “El Perejil”, y Facundo Macarrón, mientras que Luis Pizarro sospechaba que el viudo viajó desde Punta del Este para matar a la empresaria de 51 años y Miralles investigó un presunto crimen por encargo.

El viudo, imputado por contratar a un sicario para asesinar a la damnificada de 51 años, resultó absuelto en un juicio por jurados populares.

El único acusado es Roberto Bárzola, de 45 años, quien fue señalado como el único autor del crimen, tras pruebas de ADN que lo vincularon con rastros hallados en la habitación de Valentina Macarrón del country Villa Golf, en la ciudad de Río Cuarto, donde se concretó el femicidio de Nora.

Sin embargo, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2° Nominación dictó su sobreseimiento por la prescripción del caso, pero Mussolini apeló esa resolución ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La querella consideró que la resolución no tiene en cuenta que el caso reviste “alto caudal probatorio” y, en octubre pasado, anunciaron que presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, al tiempo en que consideraron acudir a instancias internacionales si es necesario.

En tanto, según el resultado de la autopsia, el asesino habría dejado marcas de sus dedos en el cuello de la mujer, a quien asfixió por compresión manual, además de haberla estrangulado con el lazo de su bata el 26 de noviembre de 2026.