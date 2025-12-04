Incendio y evacuación en un edificio de Diagonal 77

Momentos de gran tensión se vivieron esta mañana en un edificio ubicado en Diagonal 77 entre 5 y 6, a la altura del 477, muy cerca de Plaza Italia. Un incendio originado en una de las calderas del sector superior del inmueble obligó a la rápida intervención de los bomberos y a la evacuación preventiva de inquilinos y propietarios.

Afortunadamente, el foco ígneo fue controlado y no se registraron heridos, aunque sí hubo pérdidas materiales. Personal de bomberos continúa trabajando en el lugar y se recomienda evitar la zona.