Mató, está prófugo desde hace dos años y ofrecen recompensa

El Ministerio de Seguridad Nacional impuso una recompensa para capturar a Sergio Ezequiel Steimbrecher, un joven acusado de ser coautor del crimen del empresario Germán Augusto Sallemi en enero de 2024 durante una falsa operación de compra de dólares.

A través de la Resolución 1364/2025 publicada en el Boletín Oficial, la cartera de seguridad solicita, con el ofrecimiento de una recompensa de $5 millones, información sobre el joven de 22 años, quien tiene una orden de captura desde el 23 de enero de 2024, por considerarlo “prima facie” coautor penalmente responsable del delito de "homicidio agravado criminis causa y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con robo calificado por su comisión en lugar poblado y en banda”.

La Unidad Funcional de Instrucción de Don Torcuato del Distrito Tigre solicitó al Ministerio de Seguridad que se ofrezca una recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Steimbrecher, con último domicilio conocido en Pilar.

El acusado posee las siguientes características físicas: contextura corporal delgada, de cabello corto castaño oscuro, tez blanca, altura aproximada de 1,80 metros. Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas.

El crimen

Todo sucedió el 19 de enero de 2024 cuando Santino Marmol, Braian Bogado, Steimbrecher, Facundo Barrionuevo y Nicolás Alberdi, de manera premeditada y con una clara división de roles y tareas, convocaron a Germán Sallemi (25), simulando estar interesados en realizar con el mismo una operación de compra de dólares.

Seguido de ello, abordaron a la víctima, la golpearon, la sujetaron con precintos, toallas en sus muñecas y pies, y mediante asfixia mecánica que aplicaron sobre su cuello le produjeron la muerte, dándose a la fuga.

El fiscal asegura que el asesinato se cometió para asegurarse el robo de dinero y garantizar la impunidad de cada uno de los involucrados.

Se supo además que la víctima utilizaba sus redes sociales, sobre todo el grupo de Facebook “Compra y venta de dólares Zona Norte”, donde ofrecía varias ofertas de venta de dólares.