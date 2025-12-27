Tragedia en la Ruta 3: Un hombre nacido en Chernobyl murió junto a su esposa en un choque



Un nuevo y trágico accidente vial sacudió este sábado por la mañana a la provincia de Buenos Aires. Cerca de las 7, a la altura del kilómetro 227 de la Ruta Nacional 3, en jurisdicción de Las Flores, un matrimonio perdió la vida tras un violento choque frontal, mientras que su hija de 13 años resultó gravemente herida.



Las víctimas fatales fueron Eduardo Basilio Diaduch, de 52 años, y Cecilia Sosa, quienes viajaban en una Renault Kangoo junto a la menor. Por causas que todavía son materia de investigación, el vehículo familiar impactó de frente contra una Volkswagen Amarok. El impacto fue devastador y ambos adultos fallecieron en el acto.

La adolescente fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece internada en estado crítico y pelea por su vida.



Diaduch había nacido en Chernobyl, Ucrania, y llegó a la Argentina para formar su familia en Berisso, ciudad donde el matrimonio era muy querido. Ambos se desempeñaban laboralmente en el Hospital de Niños Sor María Ludovica y participaban activamente de la colectividad ucraniana local.



Integrantes de la Asociación Ucraniana Renacimiento, Eduardo y Cecilia solían participar cada año de la tradicional Fiesta del Inmigrante que se realiza en Berisso, dejando una huella profunda en la comunidad.



La causa fue caratulada como doble homicidio culposo, mientras la Justicia intenta esclarecer qué provocó el choque que terminó con la vida del matrimonio y dejó a una adolescente luchando por sobrevivir.