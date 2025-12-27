Cristina Kirchner seguirá internada en el Sanatorio Otamendi

La expresidenta Cristina Kirchner continuará internada en el Sanatorio Otamendi, donde se recupera tras una cirugía por apendicitis aguda con peritonitis localizada.

El último parte médico informó que presenta íleo posoperatorio, mantiene drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso. La paciente sigue con dieta líquida y no puede avanzar a sólidos, por lo que se mantiene la indicación de internación hasta que mejore su evolución clínica. El sanatorio aún no precisó una fecha de alta de la líder del PJ.