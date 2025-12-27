Emergencia agropecuaria: Nación demoró y recortó la ayuda

A casi dos meses de los anuncios oficiales, el Gobierno nacional comenzó a enviar fondos a municipios bonaerenses afectados por las inundaciones, pero lo hizo de manera parcial y sin aclarar qué ocurrirá con el resto del dinero comprometido. La ayuda llegó tarde y recortada, dejando expuestas las contradicciones de la gestión frente a una crisis que golpea a productores y comunidades rurales.

Se giraron apenas 1.046 millones de pesos del Fondo de Emergencia Agropecuaria, una cifra que representa solo la mitad de lo prometido y que confirma la insuficiencia de la respuesta oficial. El envío alcanzó a diez municipios, entre ellos Laprida, Roque Pérez y 9 de Julio, pero dejó afuera distritos como Lincoln y Pehuajó. La demora fue reconocida por el director de Apoyo Federal a Emergencias, aunque sin plazos claros, lo que alimenta la desconfianza de intendentes y productores que reclaman previsibilidad.

Mientras tanto, las intendencias debieron afrontar con recursos propios gastos básicos para sostener caminos rurales y evitar el aislamiento. Desde Nación se destacó el envío de maquinaria, pero vecinos aseguran que la asistencia “no se percibe” y que los caminos siguen intransitables. La liberación de los fondos se concretó un mes y medio después de la visita de Patricia Bullrich y tras su salida del operativo territorial.

La emergencia continúa y la incógnita persiste sobre cuándo y cómo se completará el dinero prometido por el Gobierno nacional. La falta de cumplimiento expone la falta de credibilidad de la gestión de Javier Milei en un momento crítico para la Provincia.