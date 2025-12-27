La CGT respaldó a Kicillof en la disputa por la reforma laboral

En la sede central de la CGT, dirigentes sindicales y autoridades bonaerenses coincidieron en un diagnóstico crítico y detallado sobre las políticas económicas del Gobierno nacional y el alcance de la reforma laboral. La reunión puso en primer plano la figura de Axel Kicillof, a quien la central obrera señaló como un actor clave para discutir de manera federal los problemas que atraviesa el país y las tensiones que se multiplican en las provincias.

El comunicado difundido tras el encuentro advirtió que el modelo oficial “golpea al empleo y genera pérdida del poder adquisitivo”. Los gremios remarcaron que la reforma laboral no mejorará la situación de los trabajadores, sino que profundizará la precarización y la destrucción del tejido productivo, con despidos en Buenos Aires y en distintos puntos del país, afectando además a sectores estratégicos de la economía nacional.

La CGT también destacó el rol del Gobernador en defensa del empleo y la producción, y lo ubicó como pilar esencial para articular una alternativa nacional. Del encuentro participaron Verónica Magario, Walter Correa, Cristina Álvarez Rodríguez, Carlos Bianco y Andrés Larroque, reforzando el mensaje político de respaldo sindical.

La reunión no solo reforzó la alianza entre la CGT y Kicillof, también expuso la tensión creciente con el Gobierno nacional, que enfrenta un bloque opositor cada vez más articulado y con mayor proyección política.