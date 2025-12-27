La Plata

sabado 27 DE diciembre 2025

T: 36º

H: 17%

Temperatura

36º

Humedad

17%

Atacan a una mujer en Altos de San Lorenzo y analizan un abuso sexual

El hecho tuvo lugar el jueves en 73 entre 26 y 27.

Un hombre de 28 años fue arrestado luego de haber golpeado y, presuntamente, abusado sexualmente a una joven de 20 en Altos de San Lorenzo.

El suceso tuvo lugar el jueves en 73 entre 26 y 27, y la víctima culminó con golpes en la cabeza y hematomas en diferentes partes del cuerpo, y por estas horas se analiza si fue atacada sexualmente.

Por lo pronto, el sospechoso quedó detenido tras un llamado al 911 por los delitos de "lesiones, amenazas y presunto abuso agravado por mediar violencia de género". Tomó la causa la UFI penal en turno número 6, y se le dio intervención a la comisaría Octava, con jurisdicción en la zona.

"Se está analizando lo que pasó", resumió un pesquisa, quien también aclaró que se busca establecer si los implicados se conocían entre sí.

Altos de San Lorenzoataqueabuso

Noticias Relacionadas