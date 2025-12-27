Atacan a una mujer en Altos de San Lorenzo y analizan un abuso sexual

Un hombre de 28 años fue arrestado luego de haber golpeado y, presuntamente, abusado sexualmente a una joven de 20 en Altos de San Lorenzo.

El suceso tuvo lugar el jueves en 73 entre 26 y 27, y la víctima culminó con golpes en la cabeza y hematomas en diferentes partes del cuerpo, y por estas horas se analiza si fue atacada sexualmente.

Por lo pronto, el sospechoso quedó detenido tras un llamado al 911 por los delitos de "lesiones, amenazas y presunto abuso agravado por mediar violencia de género". Tomó la causa la UFI penal en turno número 6, y se le dio intervención a la comisaría Octava, con jurisdicción en la zona.

"Se está analizando lo que pasó", resumió un pesquisa, quien también aclaró que se busca establecer si los implicados se conocían entre sí.