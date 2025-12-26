Brutal femicidio: mató a su pareja al chocarla con un camión

Un brutal femicidio ocurrió en las últimas horas, en el que un hombre está acusado de haber asesinado a su pareja al atropellarla con un camión, tras una discusión en la vía pública. Además, trascendió que antes de arrollarla con el rodado de matrícula perteneciente al vecino país de Bolivia, atacó a golpes a la víctima, una mujer de 36 años.

De acuerdo a la información que trascendió y tal como revelaron las fuentes policiales, la salvaje agresión se produjo en inmediaciones del Mercado Central de la ciudad bonaerense de La Matanza, cuando la pareja mantuvo una pelea en plena calle y con alevosos signos de violencia el altercado se extendió por lo menos tres minutos antes de embestirla de manera intencional.

La víctima fue identificada posteriormente de manera oficial como María Luzmar Caiti Rivero, quien murió en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas, tal como constataron los uniformados que encontraron a Rivero tendida en el suelo. Por esta razón, solicitaron la presencia de los médicos que arribaron en una ambulancia del SAME para certificar su deceso.

Si bien la escena fue preservada para el trabajo de la Policía Científica, los agentes de seguridad indicaron que el agresor presentaba un fuerte olor etílico, mientras que el vehículo, que transportaba mercadería, quedó secuestrado para la realización de peritajes.

La secuencia del femicidio quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes permitieron reconstruir el hecho y resultaron determinantes para la detención del sospechoso, que fue aprehendido a las pocas horas.

La causa quedó a cargo de la Justicia bonaerense y fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.