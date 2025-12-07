Villa Elvira: dos policías heridos tras accidente

En el mediodía de ayer, dos efectivos de la motorizada resultaron heridos tras sufrir un choque en la esquina de 7 y 74, en la localidad de Villa Elvira, por causas que todavía se intentan establecer.

Según trascendió, los damnificados pertenecen al Grupo de Prevención Motorizada de La Plata y, tras el impacto, quedaron tirados sobre la cinta asfáltica. Irónicamente, el choque tuvo lugar frente a la comisaría Octava, por lo que fueron asistidos casi de inmediato por los agentes de aquella seccional.

En cuanto al conductor del otro rodado implicado, quedó imputado por “lesiones culposas” y ahora se debe determinar cómo fue que sucedió la mecánica del hecho. Tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 10, que avaló lo actuado, mientras que los damnificados fueron llevados al Hospital Gutiérrez, donde se informó que estaban fuera de peligro.