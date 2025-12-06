Balearon a una mujer por un terreno usurpado

Una mujer resultó gravemente herida tras recibir un disparo durante un violento episodio ocurrido en Los Hornos, en una vivienda ubicada en la zona de 52 entre 158 y 159. El hecho se produjo en medio de un conflicto que se arrastraba desde hacía días por un intento de usurpación que mantenía en alerta permanente a los vecinos del barrio. Según los testimonios, un grupo de personas había intentado ocupar la propiedad en reiteradas oportunidades y era señalado además por actividades delictivas que generaban un clima creciente de tensión en la zona. A pesar de haber sido desalojados en un primer momento, los intrusos volvieron a presentarse con mayor violencia, lo que terminó desencadenando la agresión armada.

Al momento del ataque, en la vivienda se encontraba sola una joven que habría intentado evitar la entrada del grupo. En medio de la resistencia, una vecina que acudió para ayudar fue alcanzada por un disparo en el hombro. La herida tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios, donde recibió atención inmediata. Aunque su vida no correría peligro, su estado generó preocupación entre los familiares y habitantes de la zona, quienes afirmaron que el episodio pudo haber sido aún más grave.

Los vecinos denunciaron que durante la mañana realizaron numerosos llamados al 911 solicitando intervención policial, pero sostienen que la respuesta recién llegó luego del disparo. La demora provocó indignación entre los habitantes, que aseguraron estar cansados de vivir bajo amenazas y de tener que organizarse por su cuenta para proteger el barrio. Algunos residentes afirmaron que la presencia de los usurpadores venía acompañada de intimidaciones constantes, movimientos extraños durante la noche y un temor creciente a represalias.

Tras el ataque, la policía montó un operativo en los alrededores, aunque los agresores lograron escapar antes de ser identificados. La investigación quedó en manos de la fiscalía de turno, que busca reconstruir los hechos y determinar la participación de cada uno de los involucrados. Mientras tanto, la comunidad se mantiene en estado de alerta y exige que se tomen medidas concretas para evitar nuevos intentos de ocupación y para garantizar la seguridad de quienes viven en el lugar.

El episodio dejó al descubierto una problemática que, según los propios vecinos, se repite con frecuencia y afecta a distintos sectores de la localidad. El miedo, la incertidumbre y la sensación de desprotección se instalaron nuevamente en Los Hornos, donde muchos esperan que este caso sirva para que las autoridades respondan con mayor rapidez antes de que la violencia vuelva a golpear al barrio.