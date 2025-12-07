Murió un funcionario del Ministerio de Seguridad en trágico accidente

Un trágico accidente ocurrido en la Ruta Nacional 3, en el que perdió la vida un funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, conmocionó a la región. La víctima, Leonardo Gastronuovo, integrante de la Dirección Provincial de Formación y Capacitación del ministerio, sufrió graves lesiones cuando el vehículo en el que viajaba, un Gol Trend, perdió el control y terminó colisionando contra una camioneta Jeep.

El accidente ocurrió en el kilómetro 80, cuando el Gol Trend, que se dirigía hacia la localidad de Monte, sufrió el reventón de un neumático. A raíz del incidente, el vehículo de seguridad se desvió de su trayectoria y chocó de frente con la camioneta Jeep que circulaba en sentido contrario.

Gastronuovo iba acompañado por la Directora de Desarrollo Institucional del Ministerio, quien sufrió una fractura expuesta en el brazo y fue intervenida quirúrgicamente. El conductor del Gol también resultó herido con traumatismos en todo el cuerpo, incluida una lesión en las vértebras cervicales. A pesar de su delicado estado, está fuera de peligro y se encuentra bajo observación médica.

Por su parte, Gastronuovo, quien había sido trasladado consciente al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner con múltiples fracturas expuestas, lamentablemente falleció debido a la magnitud de las heridas. El personal médico intentó estabilizarlo, pero las lesiones fueron incompatibles con la vida.

Los tres ocupantes del Gol Trend formaban parte del área de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad bonaerense, con base en la ciudad de La Plata. La noticia de su muerte ha generado una profunda conmoción entre sus colegas y en la comunidad.

Un camionero fallece en la misma Ruta

En otro accidente ocurrido en la misma jornada, un camionero perdió la vida en un trágico incidente en la Ruta Nacional 3. La víctima, cuya identidad no fue revelada, murió tras volcar su camión en un sector cercano al kilómetro 75. Las circunstancias del accidente aún están siendo investigadas, pero, según los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del vehículo debido a una maniobra evasiva.