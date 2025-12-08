Ladrones en dos centros educativos platenses

Dos instituciones educativas sufrieron robos en las últimas horas en nuestra ciudad.

Por un lado, delincuentes ingresaron a la Escuela Primaria 22 de 76 y 23 y se llevaron hasta dos motores de aire acondicionado. Es el tercer atraco en la semana, motivo por el cual los alumnos no pudieron tener el cierre del ciclo.

En tanto, también fue víctima el jardín de infantes 912 emplazado en 77 entre 131 y 132, donde las clases fueron suspendidas.