La Plata bañada en sangre: se mataron tres motociclistas

Tres motociclistas perdieron la vida en las últimas horas en dos accidentes de tránsito que tuvieron lugar en diferentes lugares de la ciudad, donde ya fallecieron 75 personas en lo que va del año, señalaron fuentes policiales y judiciales.

El suceso más grave tuvo lugar en El Peligro, donde dos hombres a bordo de un ciclomotor chocaron en ruta 36 y calle 425 contra un auto, por motivos que se investigan. Un llamado al 911 alertó al personal de la fuerza y se acercaron patrulleros y ambulancias. Las víctimas estaban tendidas en la cinta asfáltica, con el rodado prendido fuego.

Se hizo un corte total de la ruta y, dado a la gravedad de los heridos, se les practicó en el lugar tareas de reanimación, durante media hora. Sin embargo, los facultativos médicos poco pudieron hacer para salvarles las vidas y ambos murieron. Ahora se les practicará la correspondiente operación de autopsia. Se abrió una causa penal caratulada como “doble homicidio culposo”.

Joven de 25 años

En tanto, un joven de 25 años se mató en 22 y 77 cuando colisionó la moto Honda Titan en la que iba contra un Ford Fiesta. Los vecinos se comunicaron con el servicio de emergencia y hasta la zona fueron peritos de la Policía Científica, patrulleros y una ambulancia.

Los galenos detectaron de inmediato la gravedad en las heridas del damnificado, quien finalmente falleció.

La UFI número 10 en turno caratuló la causa como “homicidio culposo” y ordenó la autopsia sobre el cuerpo de la víctima.