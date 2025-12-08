Horror en Punta Lara: se metió al río y murió

Un hombre murió ayer a la madrugada luego de arrojarse al Río de La Plata, a la altura de Punta Lara, en circunstancias que están siendo analizadas.

Diego Barbosa llegó hasta el lugar a las 3 de la mañana a bordo de una camioneta, que estacionó. Bajó y se metió al agua, donde desapareció. Poco después se llevó a cabo un operativo comandado por bomberos, policías, rescatistas y agentes municipales.

Poco después dieron con el cadáver, que ahora será sometido a la operación de autopsia para determinar los motivos del deceso. Los pesquisas indicaron que no hubo participación de terceros y se abrió una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Las principales hipótesis indican que el sujeto se suicidó o sufrió un accidente fatal.