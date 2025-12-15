Denuncian un abuso sexual durante un viaje en aplicación de transporte en La Plata

Una vecina de La Plata denunció haber sido víctima de un abuso sexual por parte de un conductor de una aplicación de transporte durante un viaje realizado este lunes por la mañana. El hecho generó conmoción y activó un operativo de investigación para identificar y localizar al sospechoso.

Según el testimonio brindado por la mujer, el episodio ocurrió alrededor de las 8.30, cuando tomó un viaje desde el barrio de Villa Elvira con destino a un jardín de infantes ubicado en Altos de San Lorenzo, donde iba a asistir al acto de egreso de su nieta.

La denunciante relató que el conductor, identificado en la aplicación con el nombre “Marcelo”, la pasó a buscar por su domicilio y le solicitó que se sentara en el asiento del acompañante. Como justificación, le habría mencionado la supuesta existencia de controles que le impedían trasladar pasajeros en el asiento trasero.

Siempre de acuerdo a su declaración, el viaje comenzó sin inconvenientes, pero a los pocos minutos el chofer tomó un recorrido distinto al habitual, desviándose hacia una zona descampada, mientras realizaba comentarios inapropiados sobre su aspecto físico.

La mujer indicó que el hombre comenzó a tocarla sin su consentimiento, primero en las piernas y el pecho, y luego en sus partes íntimas. Ante la situación, la víctima intentó defenderse, lo golpeó y lo amenazó con arrojarse del vehículo, que se encontraba en movimiento.

Finalmente, el conductor detuvo la marcha y le permitió descender en la zona de 17 y 80, a pocas cuadras del destino. En estado de shock, la mujer caminó hasta el jardín de infantes, donde se encontró con una de sus hijas y le relató lo ocurrido.

El caso es investigado por las autoridades policiales y judiciales, que trabajan en el análisis de los registros de la aplicación y otros elementos para identificar al acusado.