Cayó el último prófugo por el crimen de un joven asesinado a tiros en Tolosa

La Policía Bonaerense detuvo en las últimas horas al tercer acusado por el crimen de Hugo Agustín González, el joven de 22 años que fue asesinado a balazos en la localidad platense de Tolosa luego de una discusión trivial ocurrida en la vía pública. Con esta detención, quedaron arrestados los tres hombres señalados por la Justicia como responsables del hecho.

El homicidio ocurrió la noche del domingo 9 de noviembre en la zona de 118 y 521. Según la investigación, González se encontraba junto a un amigo cuando fue abordado por tres jóvenes que circulaban en moto. Tras una discusión, el joven le quitó la gorra a uno de ellos y se la devolvió de inmediato, pero el conflicto escaló rápidamente.

De acuerdo a la causa, los agresores se retiraron del lugar luego de amenazarlo y regresaron minutos más tarde. Aprovechando que la víctima estaba de espaldas, le dispararon dos veces: uno de los proyectiles impactó en la cabeza y el otro en la columna, provocándole la muerte.

El 12 de noviembre fue detenido en Tolosa S.E.P., acusado de haber aportado el arma utilizada en el ataque. Dos días después cayó D.M.V., señalado como el autor de los disparos. Finalmente, este martes fue arrestado G.A., quien permanecía prófugo desde el día del crimen.

Los padres de la víctima reclamaron un cambio en la calificación legal del caso y pidieron que los tres imputados sean condenados a prisión perpetua.