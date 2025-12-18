Raid delictivo y disparos en El Mondongo

Al borde de la tragedia: un nuevo hecho delictivo en las calles de nuestra cada vez más insegura ciudad casi termina en un río de sangre, cuando tres delincuentes hicieron de las suyas, se metieron con fines ilícitos a tres comercios diferentes y, además de escapar con dinero y elementos de valor, dispararon contra las víctimas, señalaron ayer fuentes policiales y judiciales.

De acuerdo a los voceros, todo ocurrió alrededor de las 19.50 del martes, cuando dos hombres y una mujer, a bordo de una moto, irrumpieron con ropas oscuras y los cascos puestos, para no ser identificados, a la panadería llamada Lo de grillo ubicada en diagonal 73 entre las calles 2 y 65, de El Mondongo. Fuera de sí, encañonaron a dos de las empleadas, y les sustrajeron celulares y plata. No conformes, gatillaron en tres oportunidades contra las víctimas, quienes salvaron sus vidas de milagro, solo por el destino ya que las balas no salieron de la boca del arma. “Fue un caos, las chicas terminaron llorando por el miedo”, admitió el dueño del local.

Seguidilla infernal

Consumado ese atraco, los hampones se dirigieron hasta una pollajería emplazada a pocos metros y repitieron la maniobra, huyendo con diferentes elementos que consideraron de interés. Sin embargo, el raid continuó y tuvo al menos dos víctimas más: una estación de servicio YPF de las inmediaciones de diagonal 73 y 120, de la que se fueron con las mochilas del personal y sus teléfonos particulares. Además, intentaron sin éxito apoderarse de una moto. Por último, sorprendieron a una mujer, a quien asaltaron y arrastraron por el piso.

Todos los hechos son investigados por los agentes de la comisaría Novena, con jurisdicción en la zona, y ahora analizan los videos de las cámaras de seguridad, ya que en algunas quedó registrado el accionar de los maleantes. No obstante, hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos y los vecinos y comerciantes sospechan que la zona está liberada. “Actuaron sobre el cierre de los comercios, con total impunidad. Es algo raro”, señalaron.

Y se encargaron de mostrar su profunda indignación por los reiterados casos de inseguridad que afecta al barrio: “Acá no se ven patrulleros ni caminantes ni nada. Es tierra de nadie, desde hace años. Cambian al comisario como si algo fuera a pasar, y no pasa nada. Estamos en manos de los delincuentes y nadie nos defiende”, cerraron, con enojo y desesperación.