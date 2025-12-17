Tragedia en Plaza Moreno: un automovilista murió tras descompensarse y chocar contra un árbol

Un grave episodio vial conmocionó este miércoles a la mañana el centro de La Plata, cuando el conductor de un Peugeot perdió el control del vehículo, a raíz de una descompensación cardíaca, y terminó incrustado contra un árbol dentro de Plaza Moreno, a metros de la esquina de 14 y 50.

Según relataron testigos y confirmaron fuentes oficiales en el lugar, el automóvil subió a la vereda, arrasó con vallas y barandas que delimitan un tradicional puesto de comidas y avanzó varios metros hasta detenerse contra uno de los árboles del paseo público. La imagen del vehículo dentro de la plaza resultó impactante y generó un amplio operativo de seguridad.

Por fortuna, y pese a tratarse de una de las zonas más transitadas de la ciudad, no se registraron heridos entre peatones ni trabajadores del lugar. Personal del SAME trasladó de urgencia al conductor, aunque minutos más tarde se confirmó su fallecimiento. En el sitio trabajaron efectivos policiales, tránsito municipal y personal de control urbano, mientras se aguardaban las pericias para determinar con precisión la mecánica del hecho.