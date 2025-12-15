Grave ataque a una oficial del Servicio Penitenciario en un colectivo

Un grave hecho de violencia se registró en la mañana de este sábado en pleno centro de La Plata, cuando una oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) resultó seriamente lesionada mientras viajaba en un colectivo de línea.

El episodio ocurrió alrededor de las 6:30 horas, cuando un micro de la línea 214, ramal A, circulaba por la intersección de avenida 7 y calle 49. De acuerdo al testimonio de un testigo, dentro de la unidad se produjo una discusión entre menores que viajaban en el colectivo y otros jóvenes que se encontraban en la vía pública.

En ese contexto, desde el exterior arrojaron una botella de vidrio que impactó de lleno en la frente de la víctima. A raíz del ataque, la mujer sufrió una profunda herida en la cabeza que requirió nueve puntos de sutura. Fue asistida inicialmente por otra pasajera hasta la llegada del personal de emergencia.

Pese a la gravedad del hecho, no se registraron demorados, ya que los presuntos agresores serían menores de edad. La víctima fue identificada como Susana Ailín Yalet, de 28 años, integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense, quien se dirigía a cumplir funciones laborales al momento del ataque.

El violento episodio generó conmoción entre los pasajeros y volvió a poner en agenda el reclamo por mayores medidas de seguridad en el transporte público, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando numerosos trabajadores y estudiantes se trasladan hacia sus actividades.