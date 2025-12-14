Dos accidentes de tránsito sacudieron Berisso

La ciudad de Berisso fue escenario de dos choques que generaron alarma entre los vecinos y conductores que transitaban por la Avenida Montevideo. Ambos siniestros ocurrieron en diferentes puntos de la ciudad, aunque afortunadamente, no se registraron heridos graves. El primer incidente se produjo en la intersección de la Avenida Montevideo y calle 18, cuando una camioneta y un automóvil colisionaron bajo circunstancias que aún están siendo investigadas. El impacto fue tan fuerte que la camioneta terminó a pocos metros de la vidriera de un comercio, lo que causó una gran preocupación tanto entre los comerciantes como los peatones que circulaban por la zona. Afortunadamente, no hubo víctimas de gravedad. Poco después, otro accidente tuvo lugar en Montevideo y calle 26, cuando la conductora de una camioneta perdió el control del vehículo tras sufrir una descompensación mientras manejaba. El rodado se despistó y terminó sobre la vereda, obligando a cortar parcialmente el tránsito. La mujer fue atendida rápidamente por los servicios de emergencia y trasladada al hospital para una evaluación médica. Por otro lado, en otro incidente en la intersección de las calles 9 y 159, un automóvil terminó incrustado en la fachada de un comercio tras un choque. Afortunadamente, la conductora del vehículo no sufrió lesiones graves. El otro vehículo involucrado en el siniestro huyó del lugar, pero fue interceptado en 164 y 24, donde la policía detuvo al conductor, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol. La jornada dejó en evidencia la necesidad de una mayor atención y precaución al circular por las arterias de la ciudad, especialmente en horarios de mayor tráfico.