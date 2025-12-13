Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes

El hecho sucedió sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de Solís, en cercanías del partido de San Antonio de Areco. Como consecuencia del impacto, tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas de manera preventiva a distintos centros de salud, donde se constató que ninguna presentaba lesiones de gravedad.

Según se informó, los heridos fueron derivados al Hospital de Pilar para su evaluación médica, mientras que el resto de los pasajeros se encuentran en buen estado de salud. La causa quedó caratulada como lesiones culposas y es investigada por las autoridades correspondientes.

Luego del siniestro vial, el Club Estudiantes de La Plata emitió un comunicado oficial a través de la red social X, donde confirmó lo sucedido y llevó tranquilidad a los familiares y allegados de los hinchas. “La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad”, señalaron desde la institución.