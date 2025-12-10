“Llorarlo sin saber qué hicieron”, el dolor de los familiares de Lucas Escalante

A tres años del crimen de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante, los familiares del joven que continúa sin aparecer expresaron el dolor que sienten al “llorarlo sin saber qué le hicieron y dónde está”.

Romina Escalante, hermana de Lucas, habló con la Agencia Noticias Argentinas sobre cómo se encuentran a tres años del día en el que el joven y su amigo Morello fueron secuestrados y asesinados, en una trama en la que se encuentran envueltos efectivos de la Policía Bonaerense.

Ambos fueron vistos por última vez el 9 de diciembre de 2023 y, días después, la Policía halló muerto a Morello en un descampado cercano a la autopista Buen Ayre, al tiempo que la autopsia reveló que falleció por asfixia y que durante su rapto fue torturado a raíz de que presentaba un dedo cortado y múltiples fracturas.

Sin embargo, Escalante todavía sigue sin aparecer y aunque las autoridades confirman que también fue asesinado, la familia vive bajo una incertidumbre que no cesa: “La búsqueda sigue, está la investigación abierta y aún estamos esperando la apertura de nuevos celulares secuestrados en los allanamientos”.

La mujer explicó que continúan las pericias debido a que, cada vez que se actualiza el software de la Policía Federal, se vuelven a ingresar todos los teléfonos para recabar nueva información.

En un contexto de tristeza y recuerdo constante, Romina expresó sobre qué sienten en esta fecha: “La incertidumbre es total y desbastadora, llorarlo sin saber qué hicieron, donde está su cuerpo, es horrible”.

La investigación

Al ser consultada sobre cómo avanza la investigación y qué pudo haber fallado en la causa, la joven expuso: “Considero que el único gran error fue que la Policía Bonaerense haya sido el que inició la investigación”.

“Por ese accionar se perdieron pistas importantes y quizás hoy hasta podríamos llegar a estar con Lucas”, concluyó.

El juicio en este caso se desarrollará entre el 13 y el 17 de abril de 2026 en el Tribunal N°2 de Florencio Varela.

Francisco Centurión, ex jefe de Interpol de la provincia de Buenos Aires, su hijo Cristian Centurión y su sobrino Maximiliano Centurión, llegan acusados, así como también otros efectivos implicados.

En esta causa ya hay un condenado. Se trata de Sergio Argañaraz, ex comisario de la Seccional 4 de la Policía Bonaerense, quien recibió una pena de 3 años de prisión efectiva por encubrimiento.