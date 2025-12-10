Tres detenidos y una policía herida en un intento de robo

Dos hombres y un menor fueron detenidos en un intento de robo en las inmediaciones del Shopping Alto Avellaneda, mientras que una policía fue herida en el enfrentamiento con los delincuentes.

Según informaron fuentes policiales, dos hombres y un menor robaron un Fiat Cronos en las inmediaciones del Shopping Alto Avellaneda, en la intersección de Güemes y Larralde.

Mediante seguimiento de las cámaras de monitoreo, los delincuentes son visualizados por la arteria Salta hacia Lanús, por lo que se inició un seguimiento con varios móviles.

Al llegar a Salta y Pringles, el vehículo chocó contra un poste de luz, sus ocupantes intentaron darse a la fuga y se produjo un enfrentamiento armado donde una oficial resultó herida en la axila del lado derecho.

La mujer policía fue trasladada al Hospital Lanús, donde fue intervenida quirúrgicamente, está con pronóstico reservado y en terapia intensiva, debido a una perforación en pulmón derecho.

Por su parte, uno de los detenidos fue herido en el omóplato derecho y se encuentra estable en el Hospital Eva Perón de Lanús, mientras que otro sufrió una herida de arma de fuego en la pierna derecha cerca de la rodilla y estaba en el mismo centro de salud.