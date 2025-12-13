Un joven fue baleado en Villa Elvira y pelea por su vida

Un joven de 23 años, identificado como C.G.P., está internado en estado reservado en el Hospital San Martín tras recibir un disparo en la zona frontal de la cabeza. Si bien en algunos medios circuló que había fallecido, fuentes oficiales lo desmintieron y, al cierre de esta edición, permanecía bajo cuidados, aunque grave.

Según informaron fuentes policiales consultadas por Trama Urbana, el damnificado había sido trasladado de urgencia por su amigo al Hospital San Martín, donde ingresó por su herida de arma de fuego. El chico entonces relató que ambos participaban de una juntada en una vivienda de la zona cuando se desató una pelea entre dos grupos presentes.

En ese contexto, comenzaron los disparos y la víctima intentó retirarse hacia su auto junto a otro muchacho. En ese momento, un vehículo blanco pasó por el lugar y desde su interior efectuaron nuevos disparos, uno de los cuales impactó directamente en la cabeza de la víctima.

Tras esto, su amigo cargó al damnificado en su auto y lo trasladó inmediatamente al Hospital Policlínico San Martín, donde permanece internado con pronóstico reservado.

Los investigadores ya establecieron la identidad del autor de los disparos. Según señalaron fuentes del caso, el agresor mantiene con C.G.P. un conflicto hace tiempo y ambos poseen antecedentes por robos y portación ilegal de armas de fuego, tanto de uso civil como de guerra.

La Policía realizó tareas para solicitar la orden de registro y detención del sospechoso. Prado cuenta con múltiples causas previas por distintos delitos y medidas vigentes, entre ellas lesiones leves, encubrimiento agravado, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, portación ilegal de armas de guerra y una medida vigente de perímetro de restricción en una causa por violencia familiar.

Vigilador atacado a tiros

Cabe mencionar que este episodio se da apenas unas horas después de lo sucedido en José Hernández, donde el vigilador de una fábrica también sufrió serias heridas al ser atacado a tiros por desconocidos.

El ataque ocurrió en 509 y 28, donde efectivos de la Policía fueron alertados a través del 911 de que un automóvil gris había efectuado varios disparos en dicha zona. Allí encontraron a un hombre tendido en el suelo, asistido por compañeros, quienes explicaron que acababa de ser baleado.

La víctima tenía una hemorragia en la zona del esternón, por lo que, ante la demora de la ambulancia, los efectivos decidieron trasladarlo de urgencia al Hospital San Roque, donde los médicos constataron que el proyectil había quedado alojado cerca del corazón.