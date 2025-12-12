Allanamiento en Sur Finanzas: detienen a la tesorera mientras trasladaba posibles pruebas

En el marco de la investigación judicial que se sigue contra la financiera Sur Finanzas, esta semana se llevó a cabo un operativo clave que marcó un avance significativo en la causa. La Justicia Federal, a cargo del juez Luis Armella, ordenó el allanamiento de un depósito ubicado en Turdera, partido de Lomas de Zamora, donde se encontraba numerosa documentación y otros elementos vinculados a la firma.

La intervención del galpón se produjo después de que un comerciante de la zona alertara a la fiscalía sobre movimientos inusuales de camionetas ploteadas con el logo de la empresa que trasladaban cajas hacia ese lugar, lo que despertó sospechas de posible ocultamiento de pruebas por parte de los investigados.

Durante el procedimiento, efectivos de la Policía Federal Argentina sorprendieron a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, en el momento en que cargaba numerosas cajas en una camioneta 4×4 marca Toyota SW4. En el vehículo también fueron hallados cinco teléfonos celulares escondidos bajo uno de los asientos, lo que motivó su demora por parte de las autoridades mientras se evalúa si se ordena su detención por el presunto ocultamiento de evidencia relevante para la investigación.

Al ingresar al galpón, los agentes encontraron gran volumen de documentación corporativa, cajas fuertes, cajeros automáticos, equipos informáticos y otros elementos que ahora serán analizados por peritos judiciales para determinar su relación con las operaciones de la financiera. La sospecha de los investigadores es que estos materiales podrían haber sido trasladados al depósito con el objetivo de evitar que fueran incautados en allanamientos previos o para entorpecer la recolección de pruebas por parte del Ministerio Público.

Este allanamiento se da en un contexto donde ya se habían realizado múltiples procedimientos relacionados con la misma causa, incluyendo registros en oficinas y sedes comerciales vinculadas a la empresa y a sus representantes societarios. En algunos de esos operativos se abrieron cajas de seguridad y se secuestró documentación que, según los fiscales, podría tener relevancia en la investigación de presuntas maniobras financieras irregulares.

La investigación central gira en torno a posibles irregularidades financieras y lavado de activos, particularmente en operaciones de la empresa y sus vínculos con distintas instituciones deportivas y contratos comerciales. El accionar de la Justicia apunta a clarificar si existió una maniobra sistemática para ocultar evidencia, cómo operaba la financiera y cuál fue el rol de sus directivos en estas supuestas prácticas, incluyendo la participación de la tesorera sorprendida en Turdera llevando cajas al depósito.