Crimen de la psiquiatra: pidieron la preventiva para el acusado

El fiscal Álvaro Garganta solicitó la prisión preventiva contra el jardinero detenido por el crimen de la psiquiatra Virginia Franco en nuestra ciudad, y se informó que continuará tras las rejas mientras sigue la investigación.

Fuentes del caso confirmaron que en la últimas horas el facultativo realizó el pedido formal para que la Justicia le otorgue la preventiva a Javier Echeverguren, de 38 años, por el homicidio de la profesional en su casa de City Bell a comienzos de noviembre de este año.

Ahora, resta que la jueza de Garantías Marcela Garmendia convalide o no la solicitud contra el jardinero por ser autor del delito de “homicidio agravado criminis causa”, que prevé prisión perpetua.

Otro punto que se supo es que, si la magistrada acepta el pedido, la defensa de Echeverguren va a requerir que sea bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Según se logró constatar en la pesquisa, el acusado cumplía tareas como jardinero en la propiedad de la víctima y el día del suceso habrían tenido una fuerte discusión luego de que Franco haya descubierto que Echeverguren le robó pertenencias en su domicilio.

Los investigadores creen que, para ocultar el atraco, el detenido la asesinó y luego se dio a la fuga. Recién fue detenido a fines de noviembre en un asentamiento de Quilmes cuando intentaba escapar hacia la provincia de Tucumán.

Las lesiones

En la causa se realizaron dos autopsias. La primera permitió acreditar lesiones contusas en el rostro y un severo corte perpetrado con arma blanca a la altura del cuello. Aun así, el fiscal solicitó una nueva necropsia para precisar la data de muerte, el mecanismo y las circunstancias.

En la misma se determinó que la mujer tenía una herida en el cuello de seis centímetros debajo de la oreja izquierda, lo que provocó que se desangre. A su vez se pudo comprobar la existencia de lesiones de defensa como, por ejemplo, cortes en el cuero cabelludo, la oreja, los párpados y cejas, una fractura y hematomas.