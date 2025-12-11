Violento ataque motochorro en San Carlos

Dos motochorros golpearon y asaltaron a un hombre en San Carlos, cuando regresaba del trabajo hacia su casa.

El sangriento y lamentable suceso de inseguridad tuvo lugar alrededor de las 20 del martes en 132 y 46, cuando se encontraba a dos cuadras de su domicilio. Allí fue abordado por los cacos, que iban en un ciclomotor. Uno se bajó y lo apuntó con un arma, exigiéndole las pertenencias.

Si bien la víctima no se resistió, fue golpeado de manera salvaje y finalmente los hampones huyeron con su vehículo.

Hasta el cierre de esta edición no habían sido localizados, por lo que el suceso permanece impune. Tomó intervención la subcomisaría La Unión, con jurisdicción en la zona.