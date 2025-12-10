Un detenido en Berisso por violencia de género

En horas de la mañana, efectivos del Comando de Patrullas Berisso y la Comisaría Tercera tuvieron que contener un grave episodio de violencia de género ocurrido en calle 31 entre 128 y 129, que culminó con la aprehensión del principal implicado.

El procedimiento comenzó tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto doméstico. En pocos minutos, los móviles policiales arribaron al lugar y tomaron contacto con una femenina, quien presentaba lesiones visibles y denunció haber sido agredida físicamente por su pareja, Ibañez.

Los policías también recabaron la versión del hombre involucrado y reunieron los elementos necesarios para esclarecer los hechos. Acto seguido, dispusieron el traslado de ambas partes a la dependencia de jurisdicción, donde se continuó con el protocolo correspondiente para casos de violencia de género.