Caso Loan: piden aumento en la recompensa y actualización del rostro

Los abogados de la familia de Loan Peña, el niño que permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024, solicitaron la actualización del rostro de la víctima y el aumento de la recompensa.

Se pidió “la implementación de técnicas de Envejecimiento Forense sobre la imagen”, una herramienta que facilitará la búsqueda y la localización.

En este sentido, se peticionó la remisión del planteo a Interpol Argentina para su actualización correspondiente en el sistema internacional y la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad para que elabore el trabajo.

Otro de las solicitudes radicadas ante la jueza federal se vincula con la suba de la recompensa para aquellas que deseen colaborar con datos certeros sobre el paradero del niño.

“La suma actualmente vigente —$5.000.000— se presenta no solo como insuficiente, sino también como desproporcionada e incongruente frente a la magnitud del caso”, se sostiene.