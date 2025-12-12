Un club de San Carlos sufrió un despiadado robo

Los clubes de barrio son sin lugar a dudas uno de los más vulnerables en lo que respecta a la inseguridad. Sin vigilancia, sin nadie que los apoye y con recursos escasos, sientes de lleno los golpes de la delincuencia. Eso fue lo que le sucedió a un humilde equipo de la ciudad.

El Club Toronto City, ubicado en 140 y 518, en el barrio La Granja, atraviesa horas difíciles luego de haber sufrido un robo durante la madrugada del lunes. Los delincuentes se llevaron pelotas oficiales y material deportivo, e incluso provocaron un intento de incendio que, por fortuna, no llegó a expandirse dentro de las instalaciones.

El hecho golpeó de lleno a una institución barrial que viene sosteniéndose con esfuerzo comunitario. Ante la pérdida de elementos clave para la práctica deportiva, la comunidad platense puso en marcha una colecta solidaria para ayudar al club a recuperarse lo antes posible.

La urgencia pasa por conseguir pelotas N°5 y N°4 marca Nassau, fundamentales porque el plantel jugará este sábado su último partido de local. Además, se reciben conos, tortugas, pecheras pequeñas, escalerillas, bolsos y un botiquín de primeros auxilios, todos materiales necesarios para continuar con las actividades habituales.

Las donaciones se reciben en calle 27 entre 32 y 33 N°31. Para quienes deseen coordinar o realizar consultas, el contacto es Daiana (221-613-3088). La dirigencia del club destacó que cualquier aporte, por mínimo que sea, contribuye a sostener un espacio deportivo y social clave para las familias del barrio.