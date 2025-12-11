Se resistió a un arresto a los mordiscones

Un ladrón fue detenido en La Tablada, implicado en la muerte de una mujer a principios de este año, también en esa zona del partido de La Matanza.

Se trata de Dylan Vivas, quien fue apresado mientras se encontraba en un local de comidas rápidas, donde fue identificado por los efectivos.

Sin embargo, se resistió al arresto a los mordiscones; de hecho, lesionó a los dos agentes, pero fue reducido y quedó a disposición de la justicia, acusado de “robo agravado en grado de tentativa en concurso real con homicidio agravado en criminis causa”. Por el mismo delito ya había sido detenido su cómplice, Jonatan Soto.

El hecho se produjo el 15 de enero, cuando un hombre lavaba vehículo en la puerta de su casa y fue abordado por los cacos. Un colectivero advirtió lo que estaba sucediendo y se fue encima de los malhechores, pero Soto disparó hacia el mico, matando a Hilda Tello.