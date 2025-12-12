Batalla campal en la estación Quilmes del Tren Roca: un apuñalado

Cuatro jóvenes fueron aprehendidos por una batalla campal en la estación Quilmes del Tren Roca, donde uno de los implicados resultó apuñalado y un brigadista sufrió heridas, dejando el lugar repleto de sangre.

Fuentes oficiales informaron a Trama Urbana que tres protagonistas iniciaron los incidentes en la dársena de colectivos, donde arrojaron piedrazos y la gresca continuó en el hall de la estación y en la parte sur del andén.

Otras cuatro personas ingresaron al lugar, una de ellas con el torso desnudo y ensangrentada, quien desde las vías comenzó a lanzar piedras contra los miembros del otro grupo. Tras el ataque, el lugar quedó cubierto de sangre.

En este contexto, efectivos de la Policía Federal demoraron al herido y pidieron atención, al tiempo que personal de Trenes Argentinos pudo retener a los otros tres implicados, informaron voceros oficiales consultados por este multimedio.

Los demás agresores arrojaron elementos contundentes a la estación y uno de los objetos impactó contra un brigadista, motivo por el que los uniformados procedieron a una requisa mediante la cual secuestraron una cuchilla y una tijera.

Los acusados fueron trasladados a la comisaría Primera de Quilmes, la cual cuenta con jurisdicción en donde sucedió el hecho, mientras que se determinó la derivación del joven apuñalado y el trabajador lesionado al hospital de la zona.

La Justicia investiga los hechos y el fiscal de turno definía el temperamento que tomaría con los aprehendidos. Asimismo, se analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar y las filmaciones que algunos pasajeros lograron captar.