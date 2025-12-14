“No era ningún delincuente”: hablaron amigos del joven asesinado en Villa Elvira

Un joven de 23 años, identificado como Cristian Gonzalo Prado, murió tras un violento episodio ocurrido en la madrugada de este viernes en La Plata, en la zona de 2 y 80, tras haber recibido un disparo en la zona frontal de la cabeza.

Según detallaron fuentes a este medio, en un primer momento, la causa fue investigada como lesiones graves, pero con el correr de las horas y tras confirmarse el deceso, el expediente fue recaratulado como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

Tal como informaron fuentes policiales, el Hospital San Martín alertó sobre el ingreso de un herido de arma de fuego en grave estado. Al arribar al centro de salud, los efectivos constataron que Prado había sido trasladado de urgencia por un amigo, quien relató que ambos se encontraban en una “juntada” dentro de una vivienda de la zona cuando se produjo una pelea entre dos grupos de personas presentes.

De acuerdo al testimonio, en medio del conflicto algunos de los involucrados comenzaron a efectuar disparos, lo que motivó a Prado y su amigo a retirarse del lugar en dirección al vehículo del joven herido. En ese momento, un automóvil blanco pasó por la zona y desde su interior se realizaron nuevas detonaciones. Uno de los proyectiles impactó directamente en la cabeza de Prado.

Su amigo cargó a la víctima en su auto y la trasladó de inmediato al Hospital San Martín, donde permaneció internado con pronóstico reservado hasta que, en horas de la noche, se confirmó su fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°15, dirigida por la fiscal Cecilia Corfield. Fuentes del caso indicaron que el presunto autor de los disparos ya fue identificado y que mantendría con la víctima un conflicto de vieja data. Además, señalaron que ambos contaban con antecedentes penales, principalmente vinculados a robos y a la portación ilegal de armas de fuego, tanto de uso civil como de guerra.

Fuentes oficiales confirmaron que Cristian Gonzalo Prado registraba múltiples causas previas, entre ellas las de lesiones graves, ocurrida en 2025, restricción perimetral en una causa por violencia familiar en 2024, encubrimiento agravado en 2023 y en el mismo año, portación ilegal de arma de fuego de uso civil y portación ilegal de armas de guerra en 2022.

Tras esto, los allegados realizaron diferentes descargos en redes sociales, asegurando que Prado "no era ningún delincuente", tras las diferentes noticias en las que se dio a conocer su prontuario.