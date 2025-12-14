Un repartidor resultó herido al ser atropellado por un colectivo

Un repartidor de 26 años resultó herido después de ser atropellado por un colectivo de la línea 71 en el barrio porteño de Villa Urquiza.

Fuentes oficiales informaron que el accidente vial ocurrió sobre Triunvirato al 3900 entre Combatientes de Malvinas y Berna, donde el interno embistió de frente al joven.

Efectivos policiales de la Comuna 15 concurrieron al lugar y solicitaron la presencia del SAME, cuyo personal de salud constató las lesiones del motociclista. En este sentido, se determinó el traslado del paciente al Hospital Pirovano por politraumatismos, mientras que el vidrio delantero del rodado de mayor porte quedó destrozado.