Quinta de Olivos: cómo es el operativo de seguridad y qué función cumplía el soldado

Un efectivo del Ejército Argentino fue hallado muerto en uno de los puntos internos de la Quinta Residencial de Olivos, donde vive el presidente Javier Milei, y la Justicia investiga si el hecho se trató de un suicidio.

La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, de 21 años, quien cumplía funciones de seguridad en el lugar, al tiempo que luego del hallazgo se activaron de inmediato los protocolos y los servicios constataron el deceso, según informaron fuentes oficiales consultadas por este multimedio.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se hizo presente en el lugar de los hechos y todas las hipótesis se encuentran bajo investigación.

La magistrada dio intervención a las fuerzas federales, “a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias”, consignaron las fuentes, las cuales agregaron: “Tenía deudas”.

Custodios de la Quinta, el jefe de la seguridad residencial y personal de la DUOF San Isidro trabajaban en la escena del hecho, mientras que indicaron: “Falleció como consecuencia de un disparo de arma larga en la cabeza”.

A su vez, trascendió que Gómez redactó una carta en la que manifestaba que tenía una deuda de $2 millones con varios bancos.

Bombero que murió tras ser atropellado

Matías Di Paolo es el bombero que murió en El Palomar tras ser atropellado junto con sus compañeros por un auto a alta velocidad mientras apagaban un incendio de pastizales. Una corta vida como Bombero de Tres de Febrero y un sinfín de historias.

El episodio en el que Di Paolo murió ocurrió el lunes en la Ruta 201 y avenida Márquez cuando el conductor César Cervantes atropelló a los Bomberos, provocando la muerte del hombre, de 33 años, y las lesiones a los demás Bomberos.

Con el paso de las horas se conoció que Di Paolo estaba en pareja con Micaela Quipildor, una de las heridas, y que era fanático de Boca Juniors y el automovilismo.

En sus redes sociales mostraba varios de los trabajos en los que había participado como Bombero Voluntario y uno de ellos fue el derrumbe del Hotel Dubrovnik en Villa Gesell.

Asimismo, hace más de un año se había sacado una foto en el mismo lugar donde falleció. En esa oportunidad también había ido a mitigar las llamas de pastizales.