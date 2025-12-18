Le gatilló a policías y lo condenaron a cuatro años de prisión

Un hombre de nacionalidad paraguaya fue condenado a la pena de cuatro años de prisión por amenazar con un arma de fuego a un grupo de policías en la Villa 31 del barrio porteño de Retiro.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informaron que el hecho ocurrió cuando los oficiales se acercaron al agresor, quien exhibió la pistola y gatilló cuatro veces, pero las balas no salieron.

El acusado intentó darse a la fuga luego de que las autoridades dieran la voz de alto y fue aprehendido, al tiempo que la Justicia ordenó el arresto domiciliario aunque se escapó e Interpol emitió un pedido de captura internacional.

Los uniformados atraparon al prófugo después de un año y los investigadores constataron que el arma calibre 9 milímetros tenía la inscripción de la Policía bonaerense.

Mediante un juicio abreviado, la fiscalía PCyF 11 acordó una sentencia de cuatro años de cárcel de cumplimiento efectivo por los delitos de “portación de arma de fuego, amenazas y desobediencia a la autoridad”, mientras que se ordenó su deportación del territorio nacional una vez cumplida la pena.