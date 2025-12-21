Triple crimen de Florencio Varela: hay un nuevo detenido

Un sujeto de 42 años fue detenido, acusado de integrar la banda que fue responsable del triple crimen con sello narco cometido en el partido bonaerense de Florencio Varela.

Fuentes policiales informaron que se trata de Jesús Mallón, conocido como “El Tío” de la agrupación que asesinó a Morena Verdi de 20 años, Brenda Loreley Del Castillo, de la misma edad, y Lara Gutiérrez, de 15.

Según el parte policial, la detención se produjo tras un allanamiento realizado por la DDI La Matanza en Berazategui, luego de que los investigadores establecieron que mantenía vínculos con otros imputados ya identificados en la causa, Alex Ydone y Florencia Milagros Ibarra.

Tal como detalló la pesquisa, el acusado encubría la comercialización de estupefacientes bajo una aparente actividad legal vinculada a la venta de artículos de bazar y estaría además relacionado con maniobras de trata de personas.

Mallón había sido citado a declarar, en calidad de testigo, el pasado 5 de diciembre, cuando incurrió en contradicciones y negó tanto su vínculo con los otros acusados como el uso de líneas telefónicas investigadas, más tarde se deshizo de su vehículo Chevrolet Cruze y redujo drásticamente sus movimientos habituales.

El juzgado ordenó tareas de vigilancia y un allanamiento en el domicilio de la jurisdicción de Berazategui, donde Mallón fue detenido cuando se disponía a salir. Durante el procedimiento se secuestraron seis teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

El detenido fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición del juzgado interviniente, que fijó audiencia para el próximo 22 de diciembre, mientras continúan los análisis de comunicaciones y movimientos financieros vinculados a los imputados y a posibles prófugos en la causa.