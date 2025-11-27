Impactante accidente en la zona de Plaza España

Un impactante accidente de tránsito ocurrió en nuestra ciudad, en los alrededores de Plaza España, donde por causas que se buscan establecer, un automóvil terminó arriba de la vereda e impactó contra el frente de una vivienda.

El siniestro sucedió durante la tarde ayer en la zona de la avenida 66, a la altura de calle 10, donde un vehículo marca Ford Fiesta color blanco y un Chevrolet Meriva gris colisionaron entre sí.

Los motivos del incidente por el momento se desconocen, pero lo cierto es que el último de los rodados mencionados se subió a la vereda tras el choque y luego impactó contra la pared de entrada de una casa.

Afortunadamente, ninguno de los conductores resultó herido y tras la realización del test de alcoholemia correspondiente, ambos arrojaron resultados negativos. Por tal motivo, luego intercambiaron sus datos y no requirieron atención médica.

Por lo último, los peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar de los hechos para poder reconstruir los motivos que ocasionar el impactante choque que bien pudo terminar en una tragedia.