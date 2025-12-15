Choque y vuelco en Los Hornos

Un grave accidente tuvo lugar en Los Hornos, cuando dos automóviles colisionaron y uno terminó volcado a un costado de la calle. Sucedió en la intersección de 155 y 62, donde por motivos que aún se intentan establecer, un Fiat Siena de color negro y un Volkswagen Virtus blanco impactaron y dos hombres resultaran heridos.

Al respecto, una fuente aseguró a Trama Urbana: “Una de las víctimas se encontraba consciente, mientras que la otra presentaba un estado de aturdimiento y politraumatismos aunque fuera de peligro”.

Cabe mencionar que ambos damnificados fueron asistidos en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia y trasladados por una ambulancia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.