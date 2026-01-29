Indignante robo: se llevaron hasta los recuerdos de camisetas autografiadas

Un grupo de delincuentes asaltó en las últimas horas una concesionaria en el barrio porteño de Villa Devoto y se llevaron, entre otras cosas, camisetas autografiadas por futbolistas famosos, reportaron ayer voceros policiales.

De acuerdo a los mismos, el hecho tuvo lugar durante la noche del domingo sobre el comercio ubicado en la avenida Francisco Beiró al 3200, aunque recién trascendió este miércoles.

Los tres ladrones ganaron el interior y sustrajeron un monopatín eléctrico, dos celulares y varias camisetas de fútbol firmadas por deportistas de renombre, al tiempo que el encargado del lugar encontró la puerta de ingreso violentada cuando se aproximó al lugar para iniciar una nueva jornada de trabajo.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional ordenó la intervención en el caso de personal de la División Hurtos y Robos con el objetivo de dar con el paradero de los prófugos.

Luciano Dall Antonio, dueño del local, dialogó con el canal Todo Noticias (TN) y lamentó la sustracción de las prendas autografiadas: “Lo que más nos duele es haber perdido el recuerdo”.

En este sentido, precisó que los malhechores “se llevaron todas las camisetas de River y Boca. Seguro son las que más pueden llegar a revender”.

No obstante, los fugitivos no robaron la remera firmada por Lionel Messi: “No la deben haber visto porque está dedicada, lo que aumenta el valor”.

Pese al trabajo de los agentes, que revisan cámaras se seguridad públicas y privadas y tratan de dar con testigos, hasta el cierre de la presente edición nada se sabía de los involucrados, que continuaban prófugos. “Hasta el momento no hay pistas para dar con ellos, estamos dando nuestro máximo esfuerzo”, admitió un calificado portavoz con acceso a la investigación.