Reclamos en Ringuelet por una seguidilla de robos

La inseguridad no da tregua y la localidad de Ringuelet atraviesa semanas marcadas de tensión por una seguidilla de hechos delictivos que mantienen en vilo a vecinos y comerciantes, con robos a viviendas, entraderas, hurtos y ataques a vehículos a toda hora.

Debido a esto, los vecinos y comerciantes se reunieron para exponer su preocupación y pedir mayor seguridad ante la ola de delitos que no da respiro. Incluso, advierten, ya no saben qué maniobra de prevención realizar ya que los malvivientes se las ingenian para sortearlas.

Durante los últimos tres meses, distintas denuncias reflejaron una creciente preocupación por la inseguridad en Ringuelet, donde los delincuentes repiten modalidades similares: ingresos forzados, engaños a adultos mayores y aprovechamiento de la falta de iluminación.