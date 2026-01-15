La policía encontró a la mujer que había desaparecido en Villa Elisa

Fue luego de un llamado al 911 que la habían visto por 80 y 140 bis, hasta allí se acercaron los efectivos donde constataron que era Lucía de 33 años, quien era buscada desde las 02:30 de la madrugada cuando salió de su casa y nunca regresó.

Según relataron sus familiares, Lucía padece esquizofrenia y se encuentra medicada, por lo que su pronta localización resultaba de suma importancia.

La madre de la mujer, y su tía habían solicitado la colaboración de vecinos y vecinas para aportar cualquier dato que permita dar con su paradero. Finalmente fue localizada por la policía y se encuentra en buen estado de salud junto a su familia.