Iniciaron tareas de mantenimiento en la Terminal de Ómnibus

El intendente interino de La Plata, Pablo Elías, y el secretario general de la Comuna, Norberto Gómez, supervisaron las tareas de mantenimiento que la Municipalidad puso en marcha en la Terminal de Ómnibus.

Con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias del espacio ubicado en 4 entre 41 y diagonal 74, los trabajos incluyen la impermeabilización de canaletas y el hidrolavado del exterior del establecimiento.

Asimismo, para brindar mayor seguridad y comodidad a quienes transitan diariamente por el lugar, se avanzó en la restauración y la pintura de paredes y cielorrasos, así como en la pintura de columnas, perfiles y cabreadas.

Cabe destacar que estas acciones forman parte de un esquema de mantenimiento programado que lleva adelante el Municipio en distintos edificios públicos de la ciudad con el fin de preservar la infraestructura urbana y garantizar espacios seguros y funcionales.