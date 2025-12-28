Inauguraron la nueva avenida 38 en San Carlos

En las últimas se inauguró una obra integral sobre la avenida 38, en el tramo comprendido entre las calles 137 y 149, en la localidad de San Carlos.

Se trata de una intervención estratégica que apunta a mejorar la circulación vehicular, optimizar el drenaje pluvial y reforzar la infraestructura urbana en una zona clave del oeste platense.

Los trabajos se desarrollaron en el marco del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano y la reconfiguración de la sección vial en el tramo comprendido entre las calles 137 y 143, donde la avenida presentaba una traza angosta.