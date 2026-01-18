La NASA planea instalar un reactor nuclear en la Luna

La exploración espacial entra en una nueva etapa. Estados Unidos avanza con un plan concreto para instalar un reactor nuclear en la superficie lunar hacia 2030, lo que transformará a la Luna en un escenario de permanencia y ensayo tecnológico. La NASA trabaja desde hace años en sistemas de fisión capaces de alimentar bases dentro del programa Artemis, y la decisión dejó de ser teórica cuando el Gobierno estadouinidense fijó plazos claros.

Una orden ejecutiva estableció que en 2030 deberá estar lista la primera base lunar y un reactor nuclear operativo. El acuerdo entre la NASA y el Departamento de Energía de los Estados Unidos formalizó la hoja de ruta. Según el administrador de la agencia, Jared Isaacman, la energía nuclear será clave para iniciar una “Edad de Oro” de la exploración espacial.

El proyecto prevé un reactor de al menos 100 kilovatios, suficiente para sostener hábitats, excavadoras robóticas y sistemas de soporte vital. La energía continua permitirá operar en el polo sur lunar, donde se presume la existencia de hielo, recurso estratégico para producir agua, oxígeno y combustible. El reactor nuclear se presenta como pieza central del futuro ecosistema lunar.